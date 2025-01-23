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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن إسقاط 57 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:40
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أعلنت أوكرانيا أن قوات سلاح الجو تمكنت من إسقاط 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل، مشيرة أيضا إلى مقتل شخص وإصابة 16 بضربة على جنوب أوكرانيا، بحسب"سكاي نيوز".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "إن الجيش الأوكراني أسقط 57 من أصل 92 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الروسية في أحدث هجوم لها خلال الليل".
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أضافت :"أن 27 طائرة مسيرة أخرى فقدت موقعها ولم تتسبب في أي أضرار"، في إشارة عادة إلى التشويش الإلكتروني.

من ناحية ثانية، أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا اليوم عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وفق ما أفاد حاكم المنطقة  إيفان فيدوروف.

وقال على تلغرام :"أدى هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا إلى مقتل رجل يبلغ 47 عاما، وإصابة 16 شخصا من بينهم طفل يبلغ شهرين".

وتابع: "مبان سكنية تضررت جراء الضربة. وحطمت موجة الانفجار النوافذ وألحقت أضرارا بسقف".

وأوضح أن "المنطقة كانت هدفا لـ361 ضربة على 10 بلدات خلال 24 ساعة، بما في ذلك 4 غارات بصواريخ على بلدة زابوريجيا و188 بطائرات مسيّرة".
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