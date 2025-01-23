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عربي-دولي

وزير خارجية أميركا اتصل ببن سلمان: نتطلع لتعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:54
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أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطلعه لتعزيز المصالح المشتركة بين بلاده والسعودية في سوريا ولبنان وغزة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، أن "روبيو تحدث اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وناقش معه قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا الوقت الذي يشهد تغيرات جذرية. وأعرب روبيو عن تطلعه إلى تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة وما وراءها. كما أكد على التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها".
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وأضاف البيان أن "الطرفين تطرقا أيضا إلى فوائد الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية والفرص المتاحة لتنمية اقتصادات البلدين في مجالات متنوعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وأعرب ماركو روبيو عن تقديره لشراكة المملكة العربية السعودية وجهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

وكان بن سلمان، أجرى مساء يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب".(روسيا اليوم)



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