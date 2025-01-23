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عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
Lebanon 24
23-01-2025
|
05:20
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك ليرتفع عدد القرى والبلدات التي سيطرت عليها خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 5، منها واحدة في لوغانسك، وأخرى في خاركيف، والباقي في دونيتسك.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها سيطرت على بلدة "سولوني" الواقعة في دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك".
وأضاف بيان الدفاع الروسية "وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 570 عسكريا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".
وكانت القوات الروسية سيطرت خلال الأيام القليلة الفائتة على بلدة في خاركيف وثانية في لوغانسك، واثنتين أخريين في دونيتسك.
فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن قواتها سيطرت على بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركيف، بينما أعلنت يومي الاثنين والثلاثاء سيطرة قواتها على بلدتي فولكوفو وشيفتشينكو في دونيتسك، وبلدة نوفوغوروفكا في لوغانسك. (سكاي نيوز)
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