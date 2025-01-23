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وفاة 4 أشخاص أثناء توزيع أحد الأثرياء للطعام والأموال

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:59
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أفاد مسؤولون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون أثناء التدافع للحصول على طعام وأموال من سوك كونغ أحد أثرياء كمبوديا بمناسبة العام القمري الصيني الجديد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة سام فيشيكا، أن الضحايا تعرضوا للسحق أثناء تقدم المئات عندما تم فتح أبواب مجمع رجل الأعمال سوك كونغ في العاصمة بنوم بنه لبدء توزيع 10 دولارات وكيلوغرامين من الأرز. (روسيا اليوم)
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