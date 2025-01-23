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ترامب: بايدن أخطأ بعدم العفو عن نفسه قبل مغادرة منصبه

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:25
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الرئيس السابق جو بايدن ارتكب "خطأ" بعدم العفو عن نفسه قبل مغادرته منصب الرئاسة.
وفي لقاء على قناة "فوكس نيوز" قال ترامب: "هذا الرجل كان يوزع العفو على الجميع. والأمر المضحك، وربما المحزن، هو أنه لم يعفِ نفسه. إذا نظرت إلى الأمر، ستجد أن كل شيء كان يتعلق به".
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وأضاف ترامب أنه كان قد عرض عليه العفو عن نفسه في عام 2021 أثناء مغادرته البيت الأبيض، لكنه رفض ذلك لأنه كان يؤمن بأنه لم يرتكب أي خطأ.
وانتقد ترامب مستشاري بايدن، قائلا: "جو بايدن لديه مستشارون سيئون للغاية. نصحوه أن يمنح العفو للجميع ما عدا نفسه".
وفي المقابل، دافع ترامب عن قراره بالعفو عن مدانين بجرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث وصف تلك الأحداث بأنها "حوادث بسيطة جدا".
وأضاف أن العفو شمل أكثر من 250 شخصا تمت إدانتهم بتهم الاعتداء على رجال الشرطة، بعضهم استخدم أسلحة بدائية مثل أعمدة الأعلام وعصي الهوكي والعكازات.
(سكاي نيوز)
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