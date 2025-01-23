هذا ما بحثه ولي العهد السعودي وترامب

أعلن البيت الأبيض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد بحثا مشاريع المملكة الاقتصادية في السنوات الأربع المقبلة. كما تم مناقشة الجهود المشتركة لتثبيت استقرار المنطقة وأمنها خلال اللقاء بين الطرفين.

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