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حماس: عودة الفلسطينيين لشمال غزة دليل فشل إسرائيل بالتهجير

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:25
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اعتبرت حركة حماس، الخميس، العودة المرتقبة للنازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع تل أبيب، دليل فشل حرب الإبادة الإسرائيلية في تحقيق هدف التهجير.
جاء ذلك وفق بيان متحدث الحركة حازم قاسم، بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، في بيان الخميس، عن إجراءات العودة المرتقبة للنازحين الفلسطينيين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال بدءا من الأحد المقبل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
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ومن ضمن تلك الإجراءات، أنه "يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد (البحر) غربًا، مشيا على الأقدام فقط، بينما يسمح لهم بالعبور بالمركبات والسيارات فقط، من خلال مفترق الشهداء (نتساريم) عبر شارع صلاح الدين شرقًا".
وقال قاسم، إن "العودة المنتظرة لشمال قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار تعبيرٌ عن فشل أحد أهداف الحرب (الإبادة الإسرائيلية) بتهجير شعبنا عن أرضه الفلسطينية".
وأوضح أن "صمود الفلسطينيين الأسطوري في غزة وبسالة مقاومته أفشلتْ المحاولة الأخيرة للمشروع الصهيوني (الإسرائيلي) بتهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه، وتجذر شعبنا بأرضه رغم حرب الإبادة غير المسبوقة، حَسَم معركة الوجود الفلسطيني على الأرض لصالح شعبنا".
متحدث الحركة أكد أن "مطالب شعبنا واضحة وعادلة، وهي حقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة، ولن تستطيع أي قوة أن تقضي على مسيرة شعبنا بالحرية والاستقلال".
(الاناضول)
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