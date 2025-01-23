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عربي-دولي

بعد لبنان.. بن فرحان إلى سوريا

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:54
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نقلت معلومات صحافية عن مصادر سعودية، بزيارة يعتزم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان القيام بها إلى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة.

وفق المصادر، من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية السعودي مؤتمرا صحفيا مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
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تأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق غداة الزيارة التي يقوم بها الوزير السعودي إلى لبنان. (سكاي نيوز) 
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