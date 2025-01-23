بعد لبنان.. بن فرحان إلى سوريا

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وفق المصادر، من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية السعودي مؤتمرا صحفيا مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.تأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق غداة الزيارة التي يقوم بها الوزير السعودي إلى لبنان. (سكاي نيوز)