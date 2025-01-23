الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق غزة ويحذر من تصعيد إسرائيل بالضفة

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أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني، الخميس، أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذرا من تصعيد تل أبيب في الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عاهل الأردن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وفق بيان للديوان الملكي، وصل الأناضول.وقال البيان إن الجانبين بحثا "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة".وأكد الملك "ضرورة إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتا إلى "أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في الإقليم والعالم".وأشار البيان إلى أن الاتصال بحث "المستجدات في المنطقة"، إذ شدد الملك عبد الله على "ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف وصول المساعدات الإنسانية".(الاناضول)