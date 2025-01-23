إيلون ماسك يتعرض للانتقادات.. نتنياهو يصف الهجوم عليه بـ "التشويه الزائف"

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وقام ماسك بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين يوم الاثنين، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.ماسك بدوره رد على الانتقادات، حيث كتب على منصة "إكس" أن "هجوم ’الجميع هتلر‘ أصبح مملاً للغاية".وسط الجدل المستمر، دافع نتنياهو عن حليف ترامب الأساسي، وقال على منصة "إكس": "إيلون صديق عظيم لإسرائيل. لقد زار إسرائيل بعد مذبحة 7 تشرين الاول، حيث ارتكب إرهابيو حماس أسوأ فظائع ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست. ومنذ ذلك الحين، دعم مراراً وتكراراً وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين والأنظمة الإبادية التي تسعى إلى القضاء على الدولة اليهودية الوحيدة".وأعاد ماسك نشر رد نتنياهو مع تعليق "شكراً".