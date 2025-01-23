Advertisement

عربي-دولي

إيلون ماسك يتعرض للانتقادات.. نتنياهو يصف الهجوم عليه بـ "التشويه الزائف"

Lebanon 24
23-01-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1310517-638732615527041120.png
Doc-P-1310517-638732615527041120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "إيلون ماسك يتعرض "لتشويه زائف" وسط عاصفة من الإدانة الدولية بسبب حركة قام بها أغنى رجل في العالم.

 وقام ماسك بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين يوم الاثنين، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.
Advertisement

ماسك بدوره رد على الانتقادات، حيث كتب على منصة "إكس" أن "هجوم ’الجميع هتلر‘ أصبح مملاً للغاية".

وسط الجدل المستمر، دافع نتنياهو عن حليف ترامب الأساسي، وقال على منصة "إكس": "إيلون صديق عظيم لإسرائيل. لقد زار إسرائيل بعد مذبحة 7 تشرين الاول، حيث ارتكب إرهابيو حماس أسوأ فظائع ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست. ومنذ ذلك الحين، دعم مراراً وتكراراً وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين والأنظمة الإبادية التي تسعى إلى القضاء على الدولة اليهودية الوحيدة".

وأعاد ماسك نشر رد نتنياهو مع تعليق "شكراً".



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-01-23
15:51 | 2025-01-23
15:15 | 2025-01-23
15:10 | 2025-01-23
14:53 | 2025-01-23
14:39 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24