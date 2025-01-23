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عربي-دولي

قاض أميركي يوقف قرار ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:18
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منع قاضٍ فيدرالي في سياتل، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية تلقائيًا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ".
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية جون كوفنور بناءً على حث أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر، الذي وقعه الرئيس الجمهوري، يوم الاثنين، بأول يوم له في منصبه.
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 وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية المدافع عن أمر ترامب: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ". (سكاي نيوز)
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