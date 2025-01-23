رداً على ترامب.. الأمم المتحدة: استقبال اللاجئين ينقذ أرواحا

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أكدت الأمم المتحدة الخميس أن استقبال اللاجئين "ينقذ أرواحاً" وذلك بعد قرار دونالد ترامب وقف إجراءات دخولهم.أصدر الرئيس الأميركي مرسوماً الاثنين يقضي بوقف إجراءات دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 يناير.وبحسب وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية، "تم إلغاء جميع رحلات اللاجئين المقررة مسبقاً إلى الولايات المتحدة".ورداً على سؤال حول هذا الأمر، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة "فرانس برس" إنها "بصدد درس المرسوم".وأوضحت المفوضية أن استقبال اللاجئين "إجراء ينقذ حياة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وخصوصاً الذين نجوا من العنف أو التعذيب، وكذلك النساء والأطفال المعرضين للخطر والأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية القانونية أو الجسدية".وذكرت المنظمة أنها "مستعدة لمواصلة عملها مع الإدارة الجديدة لإيجاد حلول للاجئين المحتاجين إلى الأمن".