بالفيديو.. "الشرع" يكشف عن أول زيارة خارجية له

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وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، أوضح الشرع أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان "من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش".وتابع الشرع أن السلطات الجديدة ترغب في بناء سوريا "ونعمل على وضع دستور جديد للبلاد"، معربا عن اعتقاده ان الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في قضية العقوبات المفروضة على سوريا.