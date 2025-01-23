Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. "الشرع" يكشف عن أول زيارة خارجية له

Lebanon 24
23-01-2025 | 15:51
A-
A+
Doc-P-1310557-638732704403286333.jpg
Doc-P-1310557-638732704403286333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن وجهته الخارجية الأولى.

وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، أوضح الشرع أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.
Advertisement

وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان "من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش".

وتابع الشرع أن السلطات الجديدة ترغب في بناء سوريا "ونعمل على وضع دستور جديد للبلاد"، معربا عن اعتقاده ان الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في قضية العقوبات المفروضة على سوريا.




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:08 | 2025-01-23
17:55 | 2025-01-23
17:25 | 2025-01-23
16:29 | 2025-01-23
16:00 | 2025-01-23
15:15 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24