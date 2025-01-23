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عملية جنين مستمرة.. وقوات إسرائيلية تقتحم طولكرم

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:03
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قامت قوات إسرائيلية باقتحام مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة برفقة جرافات عسكرية، ليل الخميس، وفق أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، مساء أمس الخميس".
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وتمركزت آلية عسكرية مع انتشار جنود المشاة قرب البوابة المغلقة، ومنعت مركبات السكان من الدخول إلى طولكرم أو الخروج منها.

ومنذ دخول إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، الأحد، شددت إسرائيل من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

عملية جنين مستمرة
من جهة أخرى، قال شهود إن مئات من سكان مدينة جنين في الضفة، غادروا منازلهم أمس الخميس، بعد رسائل من طائرات مسيّرة مزودة بمكبرات صوت تأمرهم بذلك.

وهدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية كبرى في المدينة الواقعة شمالي الضفة.

وبدأت العملية التي تشارك فيها أرتال كبيرة من المركبات مدعومة بطائرات هليكوبتر ومسيّرات في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن عملية جنين تستهدف ما وصفه الجيش بـ"جماعات مسلحة مدعومة من إيران" في مخيم اللاجئين المجاور للمدينة.(سكاي نيوز)


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