Advertisement

عربي-دولي

"أزمة" داخل الجيش الأوكراني

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1310607-638732958158104676.png
Doc-P-1310607-638732958158104676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن أوكرانيا تعاني من مشاكل في التعبئة ونقص في الأسلحة، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الذخيرة والتمويل.

وفي حديث لقناة "إل سي آي"، أوضح ليكورنو أن بلاده ستواصل تدريب العسكريين الأوكرانيين، معتبرًا أن تعزيز قدرات الجيش الأوكراني أمر ضروري. وأضاف أن التدريب يمثل أحد السبل الأساسية لرفع مستوى القوة العسكرية لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
Advertisement

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن محكمة أوكرانية أصدرت في وقت سابق، قرارا باعتقال القائد السابق للواء 155 في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري ريومشين، بعد توجيه تهم له تتعلق بقضية هروب جماعي لأفراد عسكريين، بعضهم تدرب في فرنسا.

وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" في وقت سابق، أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة العسكرية" بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا. 

ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:02 | 2025-01-24
00:35 | 2025-01-24
00:34 | 2025-01-24
00:23 | 2025-01-24
00:21 | 2025-01-24
23:43 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24