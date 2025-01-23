"أزمة" داخل الجيش الأوكراني

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أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن أوكرانيا تعاني من مشاكل في التعبئة ونقص في الأسلحة، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الذخيرة والتمويل.وفي حديث لقناة "إل سي آي"، أوضح ليكورنو أن بلاده ستواصل تدريب العسكريين الأوكرانيين، معتبرًا أن تعزيز قدرات الجيش الأوكراني أمر ضروري. وأضاف أن التدريب يمثل أحد السبل الأساسية لرفع مستوى القوة العسكرية لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا.وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن محكمة أوكرانية أصدرت في وقت سابق، قرارا باعتقال القائد السابق للواء 155 في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري ريومشين، بعد توجيه تهم له تتعلق بقضية هروب جماعي لأفراد عسكريين، بعضهم تدرب في فرنسا.وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" في وقت سابق، أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة العسكرية" بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا.ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة. (ارم نيوز)