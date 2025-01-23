Advertisement

عربي-دولي

هذا ما قاله ترامب عن ضرب إسرائيل منشآت إيران النووية

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1310608-638732959850541082.jpg
Doc-P-1310608-638732959850541082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "سيكون من الجيد حل المشكلات المرتبطة بإيران من دون إقدام إسرائيل على ضرب منشآتها النووية".

وعلق ترامب على الصراع الإسرائيلي مع إيران أمس الخميس، قائلا: "سيكون من الجيد" أن تتجنب إسرائيل التصعيد الذي يتضمن ضرب منشآت نووية إيرانية.
Advertisement

جاءت هذه التصريحات عندما سأله أحد المراسلين في المكتب البيضاوي عن رأيه في توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية.

وأجاب ترامب: "سيكون من الجيد حقا أن يتم التوصل إلى حل من دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية".

وأضاف: "نأمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق فلا بأس بذلك أيضا".

يأتي هذا بعدما دانت إيران، أمس الخميس، خطوة ترامب لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية الموالية لها منظمة إرهابية أجنبية، ووصفت القرار بأنه "لا أساس له من الصحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن هذه الخطوة، التي ستفرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة من تلك التي فرضتها إدارة بايدن على الحوثيين، كانت "ذريعة لتطبيق عقوبات معادية للإنسانية ضد الشعب اليمني".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:02 | 2025-01-24
00:35 | 2025-01-24
00:34 | 2025-01-24
00:23 | 2025-01-24
00:21 | 2025-01-24
23:43 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24