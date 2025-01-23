Advertisement

إقتصاد

"أميركا أولاً".. تحذيرات من تأثير سياسات ترامب على الأسواق الناشئة

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1310621-638732980556573958.png
Doc-P-1310621-638732980556573958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر بنك الاستثمار الأميركي "جيه.بي مورغان"، الخميس، من أن سياسات "أميركا أولًا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى "توقف مفاجئ" لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مما يهدد اقتصادات الدول النامية.
Advertisement

وأشار البنك إلى أن هذه السياسات ستعزز الاقتصاد الأميركي لكنها ستسحب الأموال من الدول الأفقر، حيث سجلت الاقتصادات النامية – باستثناء الصين – تخارجًا صافيًا للتدفقات الرأسمالية بقيمة 19 مليار دولار في الربع السابق، مع توقع خروج 10 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك في مذكرة بحثية "ببساطة، وباستخدام التعريف الأكاديمي الذي يشيع قبوله، فهذا يشير إلى أن الأسواق الناشئة باستثناء الصين على وشك توقف مفاجئ"، وإن هذه الظاهرة "يتعين عدم التعامل معها باستهانة".

وهناك بعض التحذيرات في الوقت الراهن.

ولا ينشأ التباطؤ الحالي في تدفقات رأس المال عن حدث مرتبط بالأسواق الناشئة، بل بسبب تشديد الظروف المالية على مستوى العالم لأن تعهدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب عزز احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف جيه.بي مورغان أنه مع وضع هذا في الاعتبار "ليس هذا وضع تتعرض فيه بلدان أسواق ناشئة بعينها لضغوط وتواجه ضغوطا في ميزان المدفوعات أو العملة كما كان الحال بين عامي 1998 و2002 وعامي 2013 و2015".

وكتب المحللون أن القضية لا تتعلق أيضا باقتصاد أميركي ضعيف دفع إلى موجة بيع تحوطية عالمية "بل القضية تتعلق باقتصاد أميركي قوي ومخاطر سياسات تسحب التدفقات من الأسواق الناشئة".

وقال البنك إن مسار تطورات الوضع من الآن سيتوقف على ما سيفعله ترامب ومدى قوة البيانات الأميركية الرئيسية في الوظائف والتضخم ومبيعات التجزئة بما يكفي للتأثير على تحركات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحتى إذا حدث توقف مفاجئ في الأسواق الناشئة، فستتمكن أغلب الاقتصادات من امتصاص تلك الصدمة. وقال جيه.بي مورغان إن الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر هي رومانيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والمجر. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:12 | 2025-01-24
01:02 | 2025-01-24
00:35 | 2025-01-24
00:34 | 2025-01-24
00:23 | 2025-01-24
00:21 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24