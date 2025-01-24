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عربي-دولي
ترامب: سأتواصل مع زعيم كوريا الشمالية من جديد
Lebanon 24
24-01-2025
|
00:23
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة بثت أمس الخميس، انه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وقال ترامب لفوكس نيوز: "سأتواصل معه مرة أخرى".
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يشار إلى أن ترامب عقد قمما لم يسبق لها مثيل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال فترة ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تناولت، الأربعاء، حفل تنصيب ترامب دون أي تعليق على رئاسته، لكنها اتهمت الولايات المتحدة بارتكاب فظائع خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، مقالا موجزا جاء فيه أن ترامب انتُخب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة في اقتراع أُجري في تشرين الثاني الماضي، وأن حفل تنصيبه أُقيم في واشنطن يوم الاثنين.
ولم يوضح التقرير تفاصيل أو يتضمن أي تعليق على ترامب أو الشؤون الأميركية، غير أن الصحيفة نشرت صورة لطلاب صغار يتلقون تعليما دعائيا عن الحرب الكورية و"يستشيطون غضبا من الفظائع التي ارتكبها العدو، الولايات المتحدة".(سكاي نيوز)
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