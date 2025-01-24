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عربي-دولي

سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه لايران.. هذا ما كشفته هيئة التجارة البحرية البريطانية

Lebanon 24
24-01-2025 | 00:35
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أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 86 ميلا بحريا من شمال شرق راس تنورة بالسعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان السفينة أبلغ عن اقتراب سفينة عسكرية صغيرة منها وكانت تطلق أشعة الليزر الخضراء باتجاه جسر السفينة.
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وأضافت الهيئة أن السفينة الحربية الصغيرة "تواصل" مطالبة السفينة بالتوجه إلى ميناء باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن المسألة قيد التحقيق حاليا، ونصحت السفن المارة بأخذ الحيطة والحذر والتنبيه من أي أنشطة مثيرة للشكوك.(سكاي نيوز)





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