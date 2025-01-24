رجل حاول تسلق حائط احد المنتجعات التابعة لترامب.. وهذا ما حصل معه

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وجهت السلطات في فلوريدا اتهامات لرجل يُدعى بيجان أرسيو (32 عامًا) بعد أن قفز فوق الجدار الخارجي لمنتجع مار إيه لاغو المملوك للرئيس دونالد ترامب. ووجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير بقصد ارتكاب جريمة.ووفقًا للشرطة، تدخل ضباط شرطة بالم بيتش بعد أن قامت الخدمة السرية باحتجاز أرسيو في الموقع. دخل الرجل المنتجع عبر بوابة الخدمة الشمالية من شارع ساوث أوشن بوليفارد، لكنه لم يكن مصرحًا له بالدخول إلى المناطق المحمية.الشرطة أكدت أن الحادث لم يؤثر على عمليات الحماية الأمنية، حيث تم التعامل مع الواقعة على المستوى المحلي، مع الإشارة إلى أن الحادث جرى بسرعة بفضل استجابة شرطة بالم بيتش.