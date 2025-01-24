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روسيا تعلن تدمير 121 مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:22
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في محاولة لصد هجمات إرهابية عبر الطائرات المسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية. 
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ووفقًا للبيان الرسمي، تم إسقاط الطائرات في عدة مناطق روسية، حيث دمرت 37 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة ريازان، و17 في مقاطعة كورسك، و17 أخرى في مقاطعة ساراتوف. كما تم تدمير 7 طائرات مسيّرة في مقاطعة روستوف، و6 فوق مقاطعة موسكو، و6 في مقاطعة بيلغورود. وأضاف البيان أيضًا أن الطائرات تم تدميرها في عدة مناطق أخرى مثل فورونيج، تولا، أوريول، ليبيتسك، وجزء من الطائرات فوق القرم وموسكو.
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