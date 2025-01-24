حماس تُعلن اليوم عن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غداً

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من المتوقع أن تسلم حركة حماس اليوم الجمعة، قائمة بالأسرى من قطاع غزة الذين قد يتم إطلاق سراحهم غداً السبت، وفقا لما قالته القناة 14 الإسرائيلية.في هذا السياق، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، وذلك خلال مكالمة عبر الاتصال المرئي مع عائلات الأسيرات الثلاث اللاتي أُفرج عنهن في الدفعة الأولى من صفقة التبادل الأسبوع الماضي.ونقلت العائلات على لسان الأسيرات المحررات طلبهن بمواصلة الجهود لإعادة جميع الأسرى، لأن تلك الخطوة ستجلب القوة والشفاء لهن وللمجتمع الإسرائيلي بأسره، على حد تعبيرهن.وفي ذات السياق، أفادت صحف إسرائيلية أمس الخميس أن إسرائيل بصدد استلام أسماء 3 مجندات ومدنية أسيرات في غزة تمهيداً لإطلاق سراحهن السبت، في وقت بدأت فيه الترتيبات لمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة.وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن حماس ستلتزم بصفقة التبادل وتفرج عن "المحتجزات" الأربع بعد غد السبت، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء أمس.من جهة أخرى، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الأسيرات الأربع سيتم تسليمهن بعد ظهر السبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستقوم بنقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.كما أفادت الصحيفة أنه من المقرر أن تتسلم إسرائيل غداً السبت القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى من ضمن الـ33 أسيراً الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى.على صعيد آخر، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع مطالبين بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة. كما شهدت المظاهرة معارضة شديدة لإجراءات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي عاد لاستئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي، التي تمس بمبدأ فصل السلطات في إسرائيل. (الجزيرة)