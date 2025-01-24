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الخارجية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي أحمد الشرع في دمشق

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:04
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وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا وذلك في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وبعد ساعات من وصوله إلى لبنان، قال مسؤول سوري لـ رويترز إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور دمشق وسيجتمع مع مسؤولين كبار في الإدارة السورية الجديدة.
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