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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... تلاميذ أضرموا النار بأستاذهم

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:20
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قام تلاميذ في مدرسة زاغر جلول في ولاية بسكرة في الجزائر، برش أستاذهم خالد قامة بمادة البنزين، وإضرام النار فيه.

واستدعت الحادثة نقل الأستاذ المصاب مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أصيب بحروق في يده اليسرى. (العربية)
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