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بالفيديو... حريق كبير في منشأة لمعالجة النفط الخام في حقل الرميلة العراقي

Lebanon 24
24-01-2025 | 07:46
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قالت 3 مصادر في قطاع الطاقة لرويترز إن حريقا اندلع في منشأة لمعالجة النفط الخام في حقل الرميلة النفطي في العراق، وأضافوا أن أطقم الإطفاء تحاول إخماده.

وقالوا إن العمليات في الحقل لم تتأثر بالحريق.

وذكر مهندسان في الحقل أن الحريق بدأ في صهريج لتخزين النفط داخل منشأة معالجة النفط الخام، ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.

وقالت المصادر إن اثنين من عمال النفط المحليين أصيبا بحروق طفيفة.

وذكر مسؤولان في الحقل أن إنتاج حقل الرميلة النفطي العملاق يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا. (العربية)
 
 
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