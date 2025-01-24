ظلام في محافظة ديالى العراقية بعد قطع إيران "خط ميرساد"

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خيم الظلام على محافظة ديالى العراقية، الجمعة، بعد قطع إيران خط ميرساد الذي يمد المحافظة بالكهرباء.وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن إيران قطعت خط "ميرساد" لتوليد الكهرباء من دون إبداء أسباب ما تسبب بانقطاع شبه تام للكهرباء عن محافظة ديالى.وكان عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، قد قال لوسائل إعلام محلية عراقية إن خط "ميرساد" الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى ديالى انطفأ لأسباب لا تزال غير معروفة.وأضاف أن "اللجنة المركزية المعنية بالتنسيق مع الجانب الإيراني أوضحت أنه سيتم إعادة تشغيل الخط خلال نصف ساعة، ووفق المؤشرات الأولية فإن السبب قد يكون عطلاً فنياً".وأشار مهداوي إلى أن "انطفاء الخط هو من الأمور التي تحدث بين فترة وأخرى لأسباب فنية، ثم يعاود تشغيله مرة أخرى".وأكد أن "هذا الانقطاع سيؤدي إلى تقليص ساعات تجهيز الكهرباء بنحو 30% في مناطق ديالى، بانتظار إعادة تشغيل الخط لاستعادة التوازن في المنظومة الكهربائية على مستوى المحافظة".وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت، في 25 من شهر تشرين الثاني 2024، توقف امدادات الغاز الإيراني بشكل كامل لاغراض الصيانة، مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط. (سكاي نيوز)