فيديو.. العراق يسيطر على حريق كبير في حقل نفطي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن السيطرة على الحريق الذي نشب في احد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة بحقل الرميلة الشمالية في البصرة، بحسب وسائل إعلام محلية.



وأوضحت الوزارة في بيان أن عناصر الإطفاء والسلامة قامت بسرعة بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير على السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي.



من جهتها، قالت شركة نفط البصرة، إن "الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا حدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".

حريق يلتهم المحطة النفطية الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة .



تم تسجيل إصابتين جراء الحريق، حيث تم نقل المصابين إلى مستوصف الرميلة لتلقي العلاج اللازم.#الموقعون_Signatories

القناة: https://t.co/nIYy9U4b7T pic.twitter.com/Va4yqE8OPG — ترند NTMIH العراق (@IrqTd_93) January 24, 2025 Advertisement







واضافت الشركة "توجهت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه"، مشيرة إلى أنه "ستتم إعادة المحطة إلى العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار". ولم يسجل الحادث أضرارا بشرية خطيرة، بحسب الشركة. (سكاي نيوز) واضافت الشركة "توجهت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه"، مشيرة إلى أنه "ستتم إعادة المحطة إلى العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار". ولم يسجل الحادث أضرارا بشرية خطيرة، بحسب الشركة. (سكاي نيوز)