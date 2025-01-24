فيديو.. العراق يسيطر على حريق كبير في حقل نفطي

حريق يلتهم المحطة النفطية الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة .
تم تسجيل إصابتين جراء الحريق، حيث تم نقل المصابين إلى مستوصف الرميلة لتلقي العلاج اللازم.#الموقعون_Signatories
القناة: https://t.co/nIYy9U4b7T pic.twitter.com/Va4yqE8OPG
— ترند NTMIH العراق (@IrqTd_93) January 24, 2025
حريق يلتهم المحطة النفطية الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة .
تم تسجيل إصابتين جراء الحريق، حيث تم نقل المصابين إلى مستوصف الرميلة لتلقي العلاج اللازم.#الموقعون_Signatories
القناة: https://t.co/nIYy9U4b7T pic.twitter.com/Va4yqE8OPG