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عربي-دولي

في ثاني تبادل بإطار اتفاق وقف إطلاق النار.. 4 مجندات اسرائيليات ستُفرج "حماس" عنهنّ اليوم

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:10
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كشفت حركة "حماس" أمس الجمعة أسماء 4 رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن اليوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الرهينات اللواتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.
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وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القائمة وصلت من الوسطاء، وقال في بيان إن إسرائيل ستقدم ردها في وقت لاحق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم لا تتوافق مع الاتفاق الأصلي، لكن لم يتضح على الفور مدى تأثير ذلك على عملية التبادل وفق الخطط الموضوعة.

ماذا نعرف عن الرهائن الإسرائيليات اللواتي ستفرج عنهم حماس؟

ليري إلباج

تبلغ من العمر 19 عاما، وقد اقتيدت إلى غزة مثل أرئيف وجلبوع وليفي من وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في قاعدة ناحال عوز العسكرية، يوم السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن والدة إلباج قولها إن آخر مرة سمعت صوت ابنتها كان صباح يوم 7 تشرين الأول 2023، حيث أبلغتها أنها في ملجأ ميداني، وتحاول تجنب وابل من الصواريخ.

ونشرت "حماس" في وقت سابق من هذا الشهر، مقطع فيديو تظهر فيه إلباج، وصفته عائلتها بأن أظهرها وهي في "حالة سيئة".

دانييلا جلبوع

تدرس جلبوع البالغة من العمر 20 عاما العزف على البيانو والغناء، وكانت على اتصال مع عائلتها صباح يوم هجوم "حماس".

ووجهت جلبوع رسالة لنتنياهو، إذ ظهرت في مقطع فيديو صوّر في غزة، تقول فيه: "لقد كدت تقتلني ذات مرة بقنابلك".

كارينا أرئيف
تحلم أرئيف البالغة من العمر 20 عاما بحسب عائلتها بأن تصبح طبيبة نفسية.

وذكر والدا أرئيف لـ"تايمز أوف إسرائيل" أنهما تلقيا اتصالا منها في صباح السابع من تشرين الأول 2023، وهي تبكي خوفا من هجوم "حماس" عليهم بوابل من الصواريخ.

وحسبما ذكر والدا أرئيف فقد انقطع الاتصال معها بعدما قالت لهما أن يواصلا حياتهما، وسط صراخها العالي، وسماع أصوات إطلاق النار.

نعمة ليفي
ليفي رياضية تبلغ من العمر 20 عاما، وسبق لها المشاركة وفق "تايمز أوف إسرائيل" في وفد لتعزيز الروابط بين الشباب الأميركي والفلسطيني والإسرائيلي لإحداث تغيير إيجابي في العلاقات بين الشعوب.

وتلقت والدة ليفي رسالة نصية من ابنتها في الساعة 6:55 صباحا في 7 تشرين الأول 2023، جاء فيها: "نحن في مكان آمن. لم أسمع قط شيئا كهذا في حياتي"، ووصفت إطلاق الصواريخ والنار في الخارج.(سكاي نيوز)





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