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عربي-دولي

زيلينسكي يُحذر: بوتين يُحاول التلاعب بترامب

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:19
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول التلاعب بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية للوصول إلى حل سلمي للحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بين كييف وموسكو.
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وقال زيلينسكي إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبلغ اجتماعا للقيادة العسكرية الأوكرانية عن الإمكانات العسكرية الروسية واستعداد بوتين لمواصلة الحرب والتلاعب بزعماء العالم".

وأضاف في كلمته المسائية المصورة "على وجه التحديد، إنه يحاول التلاعب برغبة الرئيس الأميركي في تحقيق السلام. أنا واثق من أن أي تلاعب روسي لن ينجح بعد الآن".

وفي سياق متصل، قال الرئيس بوتين، أمس الجمعة، إنه منفتح على العمل مع الرئيس ترامب، مفضلا اجتماعا مباشرا معه لمناقشة قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة.

وأوضح بوتين في حديث مع مراسل تلفزيوني روسي، أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع رئيسها زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.

وأشار بوتين إلى أنه من الأفضل هو الاجتماع مع ترامب لإجراء محادثات مباشرة، مشددا على العلاقات العملية التي جمعت بينهما سابقا، والتي وصفها بأنها "تقوم على أساس المصالح المشتركة".

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي قريبا ووقف الحرب على أوكرانيا.(سكاي نيوز)



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