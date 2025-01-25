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تجمع وأسلحة وأعلام.. حماس تستعد لتسليم الرهينات الاسرائيليات

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:51
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تجمع عناصر من حركة حماس في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".
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وأعلنت حركة "حماس" أمس الجمعة أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن اليوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الرهينات اللواتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.(سكاي نيوز)




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