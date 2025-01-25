مستثنيا تمويل اسرائيل ومصر.. وزير الخارجية الأميركي يجمّد المساعدات الخارجية

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أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمرا بوقف كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، مستثنيا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكّرة داخلية.وجاء في مذكّرة داخلية للموظفين اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس" أنه لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي، وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه، بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب.وتستثني المذكرة المساعدات الغذائية الطارئة. ولا تأتي المذكرة على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات جمدت أيضا.وتأتي هذه المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب الاثنين، يوم تنصيبه، والذي أمر بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.وتعد إسرائيل ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.وفي المذكرة، يشير وزير الخارجية إلى أنه يستحيل على الإدارة الجديدة تقييم ما إذا كانت الالتزامات الحالية في مجال المساعدات الخارجية "غير مكررة، وفعالة، ومتسقة مع السياسة الخارجية للرئيس ترامب".ووفقا للأرقام الرسمية، تعد الولايات المتحدة المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم، مع تخصيصها حوالي 1% من ميزانية الحكومة الفيدرالية لذلك، وهو ما كان يعتزّ به الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.(العربية)