Advertisement

عربي-دولي

تعديلات تطال جواز السفر الأميركي.. هذا الجديد

Lebanon 24
25-01-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1311349-638734692959079017.png
Doc-P-1311349-638734692959079017.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت الولايات المتحدة إصدار جوازات السفر التي تحمل تصنيف "إكس" (X) للأشخاص الذين يحددون هويتهم الجنسية كغير ثنائية، وذلك بناءً على تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم من توليه منصبه.
Advertisement

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأيركية لوكالة "فرانس برس" إن الوزارة "لم تعد تصدر جوازات سفر أميركية تحمل علامة إكس".

وأضاف أن المعاملات الخاصة بطلبات الحصول على جوازات سفر تحمل هذه الإشارة قد تم تعليقها.

وأوضح الناطق أن "توجيهات جديدة بشأن جوازات السفر الصادرة سابقاً والتي تحمل تصنيف (إكس) للجنس سيتم إصدارها قريباً ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:05 | 2025-01-26
02:47 | 2025-01-26
02:00 | 2025-01-26
01:55 | 2025-01-26
01:51 | 2025-01-26
01:24 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24