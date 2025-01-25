تعديلات تطال جواز السفر الأميركي.. هذا الجديد

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أوقفت الولايات المتحدة إصدار جوازات السفر التي تحمل تصنيف "إكس" (X) للأشخاص الذين يحددون هويتهم الجنسية كغير ثنائية، وذلك بناءً على تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم من توليه منصبه.وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأيركية لوكالة "فرانس برس" إن الوزارة "لم تعد تصدر جوازات سفر أميركية تحمل علامة إكس".وأضاف أن المعاملات الخاصة بطلبات الحصول على جوازات سفر تحمل هذه الإشارة قد تم تعليقها.وأوضح الناطق أن "توجيهات جديدة بشأن جوازات السفر الصادرة سابقاً والتي تحمل تصنيف (إكس) للجنس سيتم إصدارها قريباً ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية". (ارم نيوز)