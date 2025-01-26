إجمالي خسائر أوكرانيا في محور كورسك يتجاوز 55 ألف جندي

Advertisement

أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن مجموع خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك فاق 55 ألف جندي بين قتيل وجريح، بعدما فقد أكثر من 180 جنديا خلال آخر يوم.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 20 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجوما مضادا للعدو.وحصب البيان، فإن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 20 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 6 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.(روسيا اليوم)