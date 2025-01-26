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عربي-دولي

كولومبيا توافق على شروط ترامب وتعيد لاجئيها

Lebanon 24
26-01-2025 | 23:04
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فجأة حلت الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية بين كولومبيا والولايات المتحدة، فقد أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين أن كولومبيا قبلت الشروط التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.
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كما أضاف أن العقوبات التي أعلنت سابقا ضد بوغوتا سترفع بالتالي.

وأوضح أن الحكومة الكولومبية وافقت على كل شروط ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، على متن طائرات عسكرية أميركية، دون تأخير.
 
أتى ذلك بعدما تعهّد الرئيس الأميركي أمس الأحد، فرض رسوم جمركية باهظة وعقوبات أخرى على كولومبيا، جراء منع نظيره الكولومبي غوستافو بيترو طائرات عسكرية أميركية تقلّ مرَحَّلين كولومبيين من دخول بلاده. (العربية) 

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