أول اتصال بين وزير الدفاع الأميركي ونتنياهو.. هذا ما تم بحثه

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير بيت هيغسيث أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، حيث أكد هيغسيث لنتنياهو على التزام واشنطن التام بحصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وفق بيان البنتاغون.

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كما بحثا "أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، لا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة".

ويأتي ذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل. (العربية)





