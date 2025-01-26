بعد معركة استمرت شهورا.. القوات الروسية تسيطر على بلدة استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس، في شرق أوكرانيا.

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وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على بلدة فيليكا نوفوسيلكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 5 آلاف نسمة، بعد معركة استمرت شهورا. وزعمت أوكرانيا أن قواتها انسحبت فقط استراتيجيا من مناطق معينة.وقال اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 في بيان على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، الأحد، إن القوات الأوكرانية انسحبت من أجزاء معينة من فيليكا نوفوسيلكا لتجنب تعرضها للحصار. وينشط اللواء في هذه المنطقة من الجبهة.وأضاف البيان "انسحبت وحداتنا بمهارة في ظل ظروف الطقس من المناطق التي كان يوجد فيها خطر التعرض للحصار. هذا لا يعني أننا تركنا المدينة بالكامل، فالقتال في فيليكا نوفوسيلكا مستمر. كل الإجراءات تهدف إلى تقليل خسائرنا وتكبيد العدو أكبر قدر من الضرر". (سكاي نيوز عربية)