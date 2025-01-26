الولايات المتحدة: نلتزم بضمان حصول إسرائيل على القدرات الدفاعية

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أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، التزام بلاده بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه من القدرات الدفاعية.تصريحات هيغسيث، جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبحسب بيان للبنتاغون، فإن هيغسيث أجرى مكالمة "تمهيدية" مع نتنياهو لمناقشة "الرابطة غير القابلة للكسر القائمة بين البلدين".وناقش "الزعيمان" أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، خاصة في مواجهة التهديدات المستمرة.وأكد الوزير الأميركي، أن الولايات المتحدة ملتزمة "تماما"، تحت قيادة الرئيس ترامب، بضمان حصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وفقا لبيان البنتاغون.أصدر البيت الأبيض تعليمات لوزارة الدفاع الأميركية برفع المنع عن توريد شحنة قنابل كانت إدارة جو بايدن حظرت تسليمها.