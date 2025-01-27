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عربي-دولي

أبو مرزوق: فكرة ترامب تعني التطهير العرقي لأهل غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:00
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علق نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أهل غزة.

وقال في مقابلة خاصة مع "العربية"، مساء الأحد، إن فكرة ترامب بشأن تهجير أهل غزة قديمة، مضيفاً أن "لا أحد من الفلسطينيين أو العرب سيقبل فكرة ترامب للتهجير".
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كذلك أردف أن فكرة الرئيس الأميركي "للتهجير تعني التطهير العرقي لأهل غزة".

ومضى قائلاً إن تلك الفكرة "لن يكتب لها النجاح".

فيما لفت إلى أن "أي شيء في مصلحة الشعب الفلسطيني ستوافق حماس عليه".
 
إلى ذلك شدد على أن حماس ليست متمسكة بإدارة قطاع غزة من قبل الحرب، قائلاً إن "أي إدارة في غزة يجب أن تكون بتوافق إقليمي".

كما أضاف: "وافقنا على لجنة الإسناد المجتمعي"، مؤكداً أنها "يجب أن تصدر بمرسوم رئاسي وبموافقة الرئيس محمود عباس".

وأردف أنه "يجب التوافق على كل المرشحين في لجنة الإسناد المجتمعي". كذلك مضى قائلاً إن "إسرائيل فشلت بإيجاد بديل حماس لإدارة قطاع غزة".
 
وأفاد أن "فتح رفضت لجنة الإسناد المجتمعي في غزة"، في حين أكد أن حماس منفتحة على كل الاقتراحات لمستقبل إدارة غزة.
 
وذكر أن "إدارة ترامب السابقة عرضت علينا التفاوض".

وقال: "مستعدون للحوار مع أميركا وترامب رئيس جاد". (العربية) 
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