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عربي-دولي

سيناتور أميركي ينتقد قرارات العفو التي أصدرها ترامب وبايدن

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:45
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انتقد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، قرار الرئيس دونالد ترامب بالعفو عن نحو 1500 شخص أدينوا باقتحام مبنى الكابيتول في كانون الثاني 2021.
 
وقارن السيناتور في حديث لقناة "إن بي سي" التلفزيونية، قرار ترامب المذكور بقرار العفو عن أفراد عائلته غير الشعبي، الذي اتخذه الرئيس السابق جو بايدن قبيل مغادرته لمنصبه.
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وقال غراهام: "أعتقد أن العفو عن الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وضربوا ضابط شرطة بوحشية، كان غلطة لأنه يرسل رسالة تفيد بأن مثل هذه التصرفات ممكنة ولا بأس بها... كما تعلمون، عفا بايدن عن نصف عائلته قبيل مغادرته. أعتقد أن معظم الأميركيين، إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، سيؤيدون إعادة النظر في حق الرئيس في منح العفو".

في وقت سابق، وبعد توليه منصبه الرئاسي، نفذ ترامب وعده الانتخابي وعفا عن نحو 1500 شخص أدينوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021. (روسيا اليوم)

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