وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا

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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا.يأتي ذلك، فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد اليوم الاثنين على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.وقالت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نتوقع أن نتخذ قرارا اليوم بشأن هذا الأمر؛ إنه نهج تدريجي".