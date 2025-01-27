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هزة أرضية ضربت منجماً للفحم في بولندا.. مقتل شخص وإصابات عدة

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:31
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قتل شخص وأصيب 11 آخرون نتيجة هزة أرضية قوية حدثت على عمق 800 متر تحت الأرض في منجم للفحم في مدينة رادلين جنوب بولندا، وفقا لما أفاد به رجال إنقاذ للصحفيين.

وقال لوكاش باخ، مدير محطة الإنقاذ الطبي الإقليمية في كاتوفيتسه: "نتيجة للحادث، لقي شخص مصرعه على الفور، وتم نقل 11 آخرين إلى المستشفى، بينما تم إخراج الباقين إلى السطح". كما أضاف أن "أربعة من عمال المناجم أصيبوا بإصابات خطيرة على مستوى الوجه والعمود الفقري".
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يذكر أن 29 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الهزة وقت وقوعها.

وأوضح رئيس مجموعة التعدين البولندية، ليشيك بيتراسيك، أن خطر تسرب غاز الميثان لا يزال قائما في منطقة الهزة.
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