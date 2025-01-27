متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: 25 من أصل 33 رهينة في قائمة "حماس" أحياء

أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة الرهائن الثلاثة والثلاثين.

وأكد المتحدث أن 25 من أصل 33 رهينة في القائمة المقدمة من حماس أحياء. (العربية)