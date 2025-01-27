بعد عودة النازحين.. وفد من كبار قادة حماس في القاهرة

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وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية مع بدء عودة النازحين من أهالي شمال قطاع غزة إلى منازلهم.وقالت حركة حماس في بيان لها إنه وصل مساء الاثنين وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة في زيارة رسمية برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش.وأوضحت حركة حماس أنه من المقرر أن يلتقي وفد الحركة خلال زيارته للقاهرة بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.ويضم وفد المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس خلال زيارته للقاهرة بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي في عملية التبادل والذين تم استبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية. (روسيا اليوم)