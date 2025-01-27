14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عودة النازحين.. وفد من كبار قادة حماس في القاهرة
Lebanon 24
27-01-2025
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية مع بدء عودة النازحين من أهالي شمال قطاع غزة إلى منازلهم.
وقالت حركة حماس في بيان لها إنه وصل مساء الاثنين وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة في زيارة رسمية برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش.
Advertisement
وأوضحت حركة حماس أنه من المقرر أن يلتقي وفد الحركة خلال زيارته للقاهرة بالقيادة المصرية وبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.
ويضم وفد المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.
ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس خلال زيارته للقاهرة بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي في عملية التبادل والذين تم استبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
08:33 | 2025-01-27
27/01/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:47 | 2025-01-27
"حمد الله بالسلامة".. فيديو يوثّق التنسيق المصري القطري لإعادة النازحين إلى غزة
14:40 | 2025-01-27
في ذكرى ضحايا محرقة اليهود.. غوتيريش يدعو لمكافحة "النازية"
14:24 | 2025-01-27
استئناف العمل المصرفي في غزة بعد وقف إطلاق النار
14:22 | 2025-01-27
محتجزة لدى "سرايا القدس".. أسيرة إسرائيلية توجه رسالة لنتنياهو وترامب (فيديو)
14:13 | 2025-01-27
بالأرقام.. حماس تكشف عن عدد النازحين العائدين إلى شمال غزة
14:00 | 2025-01-27
بشأن غرينلاند.. رسالة جديدة من الاتحاد الأوروبي لترامب
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 21:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 21:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 21:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24