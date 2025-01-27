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عربي-دولي

على رأسها دولة عربية.. مسؤول تركي يكشف عن خلافات مع أميركا

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:21
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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، عن وجود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف سوريا.

وقال فيدان في حديث للتلفزيون التركي، اأنه "في المرحلة الجديدة سنواصل بالطبع التعاون الوثيق مع إدارة ترامب على أعلى المستويات".
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وتابع: "وكما تعلمون لدينا علاقات قديمة مع الإدارة الأميركية، ولكن مواقفنا ليست متطابقة بشأن جميع القضايا. وهناك قضايا نختلف في الرأي بشأنها، وخصوصا القضايا الإقليمية. لكن هناك نهجا للعمل يجب أن تتمسك به الدول الناضجة. أي أن القضايا المثيرة للمشاكل يجب تهميشها، والقضايا الجيدة يجب المضي قدما بها".

وأكد: "لدينا أيضا قضايا مثيرة للمشاكل مع الولايات المتحدة. والسياسة الأمريكية على رأسها سوريا ".

وأعرب فيدان عن أمله "بأننا نتوصل في هذه المرحلة الجديدة إلى أعلى مستوى للتفاهم بشأن سوريا ومحاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة. ونحن سنعمل من أجل ذلك". (روسيا اليوم) 
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