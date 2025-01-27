عثرت على عبوات ناسفة داخل غسالة وتحت الطرق.. إسرائيل تقتل 15 شخصًا في "الضفة"

Advertisement

ووفقا لبيان الجيش، تم العثور على عبوة ناسفة مخبأة داخل غسالة ملابس في أحد المباني، كما فككت القوات عشرات العبوات الناسفة المزروعة تحت الطرق لاستهداف القوات الإسرائيلية.وأوضح البيان أنه في عملية منفصلة، عثرت القوات على مركز قيادة يحتوي على معدات مراقبة وعبوات غاز تستخدم لتصنيع المتفجرات. (سكاي نيوز)