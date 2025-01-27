بالأرقام.. حماس تكشف عن عدد النازحين العائدين إلى شمال غزة

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وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس في بيان: "عاد اليوم أكثر من 300,000 نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".