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عربي-دولي

بالأرقام.. حماس تكشف عن عدد النازحين العائدين إلى شمال غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:13
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 أعلنت حكومة حماس في غزة أن 300 ألف فلسطيني على الأقل، تمكنوا من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع اليوم، بعد نزوحهم قسرا إلى جنوبه خلال الحرب مع إسرائيل التي امتدت أكثر من 15 شهرا.

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وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس في بيان: "عاد اليوم أكثر من 300,000 نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".
 
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