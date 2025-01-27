الملياردير سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الملياردير سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.وحصل مدير صندوق التحوط السابق، ومؤسس "مجموعة كي سكوير" (Key Square Group) على التأكيد بأغلبية 68 صوتاً مقابل اعتراض 29 شخصاً.سيكون سكوت مسؤولاً عن تنفيذ أجندة ترامب الشاملة المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة التوازن التجاري.ووافقت لجنة المالية في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، على مرشح ترامب لقيادة وزارة الخزانة.وقال بيسنت في جلسات تأكيد تعيينه، إن الإدارة ستستخدم التعريفات الجمركية لمعالجة ممارسات التجارة غير العادلة، وزيادة عائدات الحكومة، وإبرام صفقات مع دول أجنبية.إذا تم تأكيد تعيينه فإنه يتطلع إلى أن يكون جزءاً من المحادثة".