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عربي-دولي

فرنسا: إيلون ماسك يمثل تهديداً للدول الديمقراطية

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:28
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قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" والحليف الوثيق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يشكل تهديداً للدول الديمقراطية.

وأضاف بايرو، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، أن "إيلون ماسك يشكل تهديداً للديمقراطيات. ولا ينبغي أن يكون للمال الحق في حكم الضمائر".
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وتأتي تعليقات رئيس الوزراء بشأن ماسك بعد أن حذّر، الأسبوع الماضي، من أن فرنسا وأوروبا ستضطران للوقوف في وجه ترمب وسياساته، أو المخاطرة بالتعرض "للهيمنة.. السحق.. والتهميش".

وأبدى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وأغنى رجل في العالم، استعداده للتدخل في قضايا السياسة الخارجية. فقد أيد حزباً ألمانياً مناهضاً للهجرة قبل الانتخابات المقررة في فبراير، وتكررت تعليقاته على المشهد السياسي في بريطانيا، مطالباً رئيس الوزراء كير ستارمر بالاستقالة.

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