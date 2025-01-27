لقاء مرتقب مع الأمير محمد بن سلمان.. مبعوث ترامب إلى السعودية اليوم

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وبذلك يكون ويتكوف هو أول مسؤول أميركي رفيع يزور المملكة العربية السعودية منذ تنصيب الرئيس ترامب رسميا. كشف مسؤول أميركي أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق موقع "أكسيوس" Axios.وبذلك يكون ويتكوف هو أول مسؤول أميركي رفيع يزور المملكة العربية السعودية منذ تنصيب الرئيس ترامب رسميا.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى، مساء الأربعاء الفائت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث نقل ولي العهد خلال الاتصال تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته لترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وتمنياتهما للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادته، حسب وكالة "واس".



سبل التعاون وتوسيع الاستثمارات

كما بحثا سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.



كذلك جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.