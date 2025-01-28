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عربي-دولي

بسبب معاملة مهينة لمهاجرين مرحلين.. البرازيل تستدعي المبعوث الأميركي

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:16
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استدعت الحكومة البرازيلية، الاثنين، أعلى مبعوث في السفارة الأميركية لدى برازيليا بشأن المعاملة "المهينة" التي تلقاها مهاجرون برازيليون خلال ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بلادهم، الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس".
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واستدعت الخارجية البرازيلية القائم بأعمال السفارة الأميركية، غابريال إسكوبار، بعد أن أعربت عن غضبها إزاء وصول مهاجرين مرحلين مكبلين بالأصفاد.

وهبطت طائرة عسكرية أميركية تحمل مهاجرين مرحلين، في إطار حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجرة غير الشرعية، في غواتيمالا، الاثنين، قادمة من ولاية تكساس الأميركية.
ويعد استخدام الطائرات العسكرية الأميركية لتنفيذ رحلات الترحيل جزءا من استجابة وزارة الدفاع (البنتاغون) لإعلان الرئيس الأميركي، ترامب، حالة الطوارئ الوطنية بشأن الهجرة، الأسبوع الماضي.

وقال البنتاغون، الأسبوع الماضي، إن الجيش سيوفر رحلات جوية لترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر تحتجزهم السلطات الأميركية في إل باسو بولاية تكساس، وسان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤول أميركي إن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرات عسكرية أميركية لنقل مهاجرين إلى خارج البلاد.
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